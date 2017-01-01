YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Partili kadınlar anneler gününde şehit annelerini unutmadı

AK Partili kadınlar anneler gününde şehit annelerini unutmadı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi AK Parti Kadın Kolları anneler gününde şehit annelerini ziyaret etti.

Kdz. Ereğli AK Parti ilçe Başkanı Fatih Çakır'ın eşi İlknur Çakır, AK Parti ilçe Kadın Kolları Başkanı Şengül Albayrak ve beraberindekiler anneler günü nedeniyle şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek kendileri ile sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Şehit annelerinin önemi ve değerinin tartışılamayacağını belirten AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Kadın Kolları Başkanı Şengül Albayrak annelerin sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştıklarını söyledi. Albayrak konuşmasında, "Anneler gününde şehit annelerini ziyaret edip anneler gününü kutladık. Şehit anneleri benim için çok değerli. Her sene anneler günü programını şehit annelerine yapıyorum, çünkü onlar en değerli varlıkları çocuklarını bu vatan için feda ettiler. Bunun değeri hiç bir şeyle ölçülmez. Bunu bir anne olarak biliyorum. Şehit annelerine ziyaretlerimiz sadece anneler gününde değil sık sık görüşüyorum onlarla. Sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum" dedi.

Albayrak ve beraberindekiler şehit anneleri ziyaretlerinin hafta içinde de süreceğini ifade etti.

(VK-SÖ-Y)



15.05.2017 12:50:29 TSI

NNNN

