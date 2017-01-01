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Anneler Gününde longoz ormanlarını keşfettiler



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursalı doğaseverler Karacabey Longoz Ormanı'nı keşfetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, doğaseverleri Anneler Gününde bir araya getirdi. Tayyare Kültür Merkezi'nden hareketle başlayan programa katılan 100 kadar doğasever araçlarla Karacabey Boğazköy'e geldi. Önce Boğazköy'ün az gerisinde orman içinden yürüyüşe başlayan doğaseverler yaklaşık 6 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Boğazköy'e vararak buradan Longoz ormanına ulaştı. Burada bol bol fotoğraf çekip longozu keşfetme imkanı bulan doğaseverlere Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından karanfil dağıtıldı.

(MŞ)



15.05.2017 12:51:10 TSI

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