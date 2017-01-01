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Kazımkarabekir'de Mahalle Halkı Geri Dönüşüm İçin Evlerini Kendileri Yıkıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince şehrin orta semtinde kalan ve alış veriş merkezilerine yakınlığı olan Kazımkarabekir Mahallesinde Kentsel Dönüşüm çalışmasına mülk sahiplerinin sahiplendiğini söyledi

Kazımkarabekir Mahallesinin şehrin merkezine yakın olmasına rağmen bir türlü gelişmeden payını alamadığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Kentsel Dönüşüm gerçekleştirmenin ilk şartı mülkiyet sorunudur. 20 yıldır öncelikle ilçemizde gecekondu semtlerinde mülkiyet sorunu çözmeye çalıştık. Ferdi Tapu, 18. Madde uygulaması gibi çalışmalar ile birçok bölgede modern ve sağlıklı yapılaşmanın önünü açtık. 4550 civarında takas için daire yaptık. Buna karşın özel sektörde 20 bin civarında daire yaparak gecekondu semtlerini yaşanılabilinir alanlara dönüştürdü. Her türlü sosyal ve sportif merkezleri kamu yapıları ile semtlerde yenileşmeyi sağladık. Şimdi Kazımkarabekir mahallesinde kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kazımkarabekir Mahallesi halkı Kentsel Dönüşümde bizde varız diyerek, evlerini kendileri bizzat yıkarak dönüşümü hızlandırmaktadırlar" dedi.

Kazımkarabekir Mahalle halkının kentsel dönüşüme sahiplendiğini, hatta bizzat çalışmalara ortak olduğunu çünkü bu değişime inandıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm ile Kazımkarabekir Kayserimizin prestij semtleri arasında yer alacağını kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde Kentsel dönüşüm süreci içerisinde 78 yapının yıkıldığını ve 16 bloktan oluşan 668 daire ve 24 dükkan yapımının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mahalle Muhtarı Şeref Bölükbaşı ve mahalle sakinleri yapılan çalışmadan son derece mutlu olduklarını sonuçta çocuklarının modern, sağlıklı ve parkları, oyun alanları ile her türlü sosyal donanımı olan bir mahallede yaşabileceklerini söyleyerek Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

(AÖ-Y)



15.05.2017 12:51:33 TSI

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