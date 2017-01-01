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Burhaniye'de yağmur suyu kanalları temizleniyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:44
Burhaniye'de yağmur suyu kanalları temizleniyor
Burhaniye'de yağmur suyu kanalları temizleniyor

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi temizlik birimleri yağmursuyu kanallarını temizledi.
Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yıllar önce yapılan yağmur suyu kanallarını temizlemeye ara vermeden devam ediyor. Eski yılların ihtiyaç ve planlamaları ile o günün şartlarında yapılan yağmur suyu kanalları özellikle yaz aylarında bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirirken Burhaniye Belediyesi vatandaşların bu olumsuzluktan etkilenmemesi için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Büyükşehir Yasasıyla birlikte içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ile ilgili yatırımlar ve aynı zamanda yapılan iş ve işlemler ile ödenen su ücretlerinin de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçmesiyle bu konuda yatırım yapamayan Burhaniye Belediyesi temizlik çalışmalarını sürekli yerine getiriyor. Balıkesir'in yatırım programlarına alınarak kapatılacak olan bu açık kanalların yenileme işlemlerinin ardından özellikle kirlenme, sinek türemesi ve koku konularının sona ereceği belirtildi.
(EME)

15.05.2017 12:54:03 TSI
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