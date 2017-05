YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nihat Hatipoğlu ile gönül sohbetleri

Nihat Hatipoğlu ile gönül sohbetleri



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Kayseri'ye geldi. Prof. Dr. Hatipoğlu, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun söyleşisiyle devam etti. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki söyleşi büyük ilgi gördü.

Anneler Günü nedeniyle söyleşinin büyük bölümünü annelere ayıran Prof. Dr. Hatipoğlu, Anneler Günü, Babalar Günü, Engelliler Günü gibi günlerin kutlanmasının doğru olup olmadığı sorusuna açıklık getirdi. Doğru olan, faydalı olan her şeye nereden ve kimden gelirse gelsin uygun bakılması gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, "Sevgili Peygamberimiz kendisinden önce alınan doğru kararların arkasında durdu. Anneler Günü de anneleri hatırlatmaya vesile olduğu için güzel bir gün" diye konuştu.

(AÖ-Y)



15.05.2017 12:54:18 TSI

NNNN