AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan gündemi değerlendirdi

KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, 15 Temmuz destanını sandıkta da taçlandırıldığı bir halk oylamasını sürecini hep birlikte yaşadıklarını söyleyerek, emeği geçen herkese ayrı ayrı minnet ve şükranlarını sunduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Konya İl Başkanlığında Konya ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hüsnüye Erdoğan yaptığı açıklamada, "Havasını soluduğu, ekmeğini yediği, suyunu içtiği memleketini ve milletini aşağılamaya çalışan, varlığını borçlu olduğu tarihini ve kültürünü inkar eden, hatta yıkmaya teşebbüs edenlere gereken cevap, yine bu ülkenin gerçek ve asli unsuru olan milletimiz tarafından 16 Nisan'da verildi. Sözde, demokrasinin yuvası olmakla övünen Avrupa ülkelerindeki yüzde 50-60'lara ancak erişebilen seçimlere katılım oranlarının çok üstünde; yüzde 85,3'lük rekor bir katılım ve yüzde 51,41'lik net bir 'Evet' tercihi ile ortaya konulan bu güçlü iradeyi yok saymaya veya değersiz göstermeye çalışan, sandıktaki mağlubiyetlerini masada örtmeye çalışan ana muhalefetin beyhude çabaları da milletimiz tarafından ibretle izlenmiştir. Uzunca bir süredir tartışılan, ancak hayata geçirilemeyen bu sistem değişikliği bir an önce yapılmalıydı. Zira, parlamenter sistem, Yeni Türkiye'nin şahlanışını frenlemek isteyenlere fırsat tanımaktaydı. Artık buna daha fazla müsaade edilemezdi. Şükür ki 15 Temmuz'da olduğu gibi tarihin akışını değiştiren milletimiz, verdiği diriliş mücadelesinden de bir kez daha başarıyla çıkmış oldu. Bu köklü değişikliğin önümüzdeki süreçleri de oldukça önemlidir. Burada hepimize görevler düşmektedir. Bizler, bir olarak; kültürümüzle, tarihimizle; her zaman, dünyada mazlumun ve haklının yanında yer alan, sömürü düzenlerine karşı sesini yükseltme iradesi göstermiş bir millet olmaya devam edeceğiz. AK Parti 2001 yılı Ağustos ayından bugüne, her zaman vesayet odaklarına karşı durmuş ve milletine güvenmeyi seçmiştir. Biz bu günlere milletimizin duasını alarak geldik. Türkiye'nin yeni baştan imarı ve aziz milletimiz için çalıştıkça en büyük desteği de milletimizden almaya devam edeceğime olan inancımız tamdır" dedi.



"21 Mayıs 2017 AK Parti için vuslat zamanı"

Erdoğan, "979 gündür hasret kaldığımız, partimizin kurucusu, liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan artık daha fazla mahrum kalmayacağız. 2 Mayıs'ta 'Kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden dönüyorum, Selamünaleyküm' diyerek, yeniden partimize üyeliğini şahit olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın, yeniden genel başkanımız olmasına da sayılı günler kaldı. Genel merkezde, il ve ilçe teşkilatlarımızda 3. Olağanüstü Kongremiz için hummalı çalışmalar yapılıyor. Konyamız da, her zaman olduğu gibi, güçlü bir katılımla Ankara Arena'da davasına ve liderine verdiği desteği gösterecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Genel Başkanımız olmasının, teşkilatlarımıza ve hükumetimize bir başka heyecan kazandıracağı muhakkaktır. Siyasette sürekli muhasebe etme ve yenilenmenin adının karşılığı olan AK Parti, tazelenen ruhuyla yoluna emin adımlarla devam edecektir. Bu yolda, 21 Mayıs yeni bir milat olacaktır" diye konuştu.

Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Hüsnüye Erdoğan, "16 Nisan sonrası, Olağanüstü Hal (OHAL), 19 Nisan saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatıldı. TBMM Genel Kurulunda; Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Ayrıca Çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarına ilişkin bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bir hekim olarak bu gelişmeden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sizlerin de takip ettiğiniz üzere; HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan'ın hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla, milletvekilliği düşmüş oldu. Biz milletimize verdiğimiz sözleri bir bir tutuyor, vatanına ihanet edenlerin en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Konya, geçtiğimiz Salı günü, teması: 'Tabii ve Sağlıklı Hayat' olarak belirlenen; 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresine ev sahipliği yaptı. Bilim insanları, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin de bir araya geldiği kongrede emeği geçen kurumlarımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Konyamızın tüm dünyada tanınırlığının artırılmasında bu tarz programların önemli olduğunu, önümüzdeki süreçte Selçuklu Belediyemizce açılacak yeni Kongre Merkezinin de buna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her geçen gün gelişen, yükselen ve öncü olacak işlere imza atan Konyamızın daha fazla hizmet alması için projelerimizi hayata geçirme noktasında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yeni projelerin hayata geçirilmesi, mevcut projelerimizin de hızlandırılması ve sorunların çözümü için Ankara'dan sağlanacak destek için, Konya milletvekilleri olarak üstümüze düşeni eksiksiz bir şekilde yapmaya çalıştığımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık sektöründe yatırım projelerini yakından takip ediyoruz. Merkez ve taşra ilçelerimizde projelerimiz aksamadan devam etmektedir. 500 yataklı Konya Numune Hastanesinin fiziki gerçekleşmesi şu anda: yüzde 90'dır. Elektrik, su, doğalgaz bağlantıları tamamlanmış olup; ince temizliğe ve çevre düzenlemesine geçildi. Kamu-Özel Ortaklığı ile yapımı başlayan Konya Şehir Hastanesi'nde ise; inşaat rutin olarak devam etmektedir. Hastanenin fiziki gerçekleşmesi: yüzde 25'tir. 840 olan atak kapasitesinin bin 250 olması için inşaat alanında yeni bir temel kazısına başlanılmıştır" şeklinde konuştu.



"Bin yıllık tarihimizin yürüyüşü devam ediyor"

Konya Yeni Çevre yolu ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, "122 kilometrelik bölümünün 71 kilometrelik kesimi yatırım programında bulunmaktadır. Yolun 2014 yılında Yatırım Programına alınan ve ihale edilen 22 kilometrelik kesiminde 2016 yılı sonuna kadar 18 kilometresi tamamlanmıştır. 2017 yılında da çalışmalar devam etmektedir. Yolun 2016 yılında Yatırım Programına alınan 49 kilometrelik kesimi için yapılan ihalenin birinci aşaması sonuçlanmış olup ikinci aşaması bu ayın sonunda (31.05.2017) yapılacaktır. Kayacık Lojistik Merkezinin de yapım ihalesi yapılmış olup değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Bilinmelidir ki; bin yıllık tarihimizin yürüyüşü devam ediyor. Aynı mevziden ateş eden tüm iç ve dış güçler bilsin ki, Türkiye tüm gücüyle yoluna devam edecektir" dedi.

İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Şahin ile Leyla Bak da, Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'a basın toplantısında eşlik etti.

