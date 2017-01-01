ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yazar Asuman Sarıtaç okurları ile bir araya geldi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:51
Yazar Asuman Sarıtaç okurları ile bir araya geldi
Yazar Asuman Sarıtaç okurları ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Eğitimci-yazar Asuman Sarıtaç, 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında düzenlenen imza gününde okurları ile bir araya geldi.
İmza gününde "Mihriye" ve "Ötekiler" isimli kitaplarını imzalayan Asuman Sarıtaç'a kitapseverler yoğun ilgi gösterirken Sarıtaç da okurları ile fotoğraf çektirerek sohbet etti.
İmza gününde konuşan Sarıtaç, okuma kültürünün çocukluk yaşta yerleştirilmesini önererek, okumanın beyni geliştirdiğini söyledi.
Günümüzde İnternet esiri olan çocuk ve gençlerin okumadan uzaklaştıklarına dikkat çeken Sarıtaç, "Teknoloji, dijital çağdayız. Elbette İnternet kullanılacak. Ancak herkes kendi görevi ve işiyle ilgili İnterneti kullanırsa, daha verim alınır. Bu nedenle, çocukların İnternet bağımlısı olmaktan kurtarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Asuman Sarıtaç, "Mihriye" isimli kitabından da söz ederek, "Mihriye bir kadın hikayesi. Mihriye, konuşulmayan gizlenmek isteneni anlatıyor. Kitapta gün geçtikçe artan kadına şiddete dikkat çekiliyor ve toplum sorgulanıyor" diye konuştu.
Öte yandan Asuman Sarıtaç'ın imza gününe katılarak kitap imzalatan Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Göknur Aktay da, kitap fuarının çok güzel olduğunu söyleyerek Asuman Sarıtaç'ın beğendiği bir yazar olduğunu aktardı.
(BT-SD-Y)

15.05.2017 12:59:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Gürkan Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN EVKUR YENİ MALATYASPOR'U TEBRİK ETTİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Malatya Park'tan Anneler Günü hediyesi
YEREL

MALATYA PARK'TAN ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ
Leventoğlu şehit annelerini unutmadı
YEREL

LEVENTOĞLU ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI
Başkan Erkoç, Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti
YEREL

BAŞKAN ERKOÇ, EVKUR YENİ MALATYASPOR'U TEBRİK ETTİ
Malatya'da Süper Lig coşkusu
YEREL

MALATYA'DA SÜPER LİG COŞKUSU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Yeni Malatyaspor'un 31 yıllık hayali gerçekleşti
YEREL

YENİ MALATYASPOR'UN 31 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
Evkur Yeni Malatyaspor'da Süper Lig sevinci
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA SÜPER LİG SEVİNCİ
Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkması
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'UN SÜPER LİG'E ÇIKMASI
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

- AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Tüfenkci'den şehit annelerine ziyaret
YEREL

TÜFENKCİ'DEN ŞEHİT ANNELERİNE ZİYARET

Eğitim-Bir-Sen'den Anneler Günü etkinliği
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Dünya Çiftçiler Günü
YEREL

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
Kardeşlik Treni Elazığ'a gitti
YEREL

KARDEŞLİK TRENİ ELAZIĞ'A GİTTİ
Büyükşehir'den 'Bir Vakıf İnsanı Fethi Gemuhluoğlu' kitabı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'BİR VAKIF İNSANI FETHİ GEMUHLUOĞLU' KİTABI
&quot;Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı&quot; düzenlenecek
YEREL

"FARKLI BOYUTLARIYLA İÇ GÖÇ ÇALIŞTAYI" DÜZENLENECEK
Gönültaş'tan Başkan Çakır'a teşekkür
YEREL

GÖNÜLTAŞ'TAN BAŞKAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR
Akçadağ'da Anneler Günü etkinliği
YEREL

AKÇADAĞ'DA ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Yeşilyurt 4.Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL

YEŞİLYURT 4.UÇURTMA VE SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Tecde ile MAŞTİ kavşağı ile birleştirildi
YEREL

TECDE İLE MAŞTİ KAVŞAĞI İLE BİRLEŞTİRİLDİ
Banazı Türk Müziği Korosu ilk konserini verecek
YEREL

BANAZI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU İLK KONSERİNİ VERECEK
Yeni Hamle'den 8 başarılı öğrenciye burslu eğitim
YEREL

YENİ HAMLE'DEN 8 BAŞARILI ÖĞRENCİYE BURSLU EĞİTİM
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."