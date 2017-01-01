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Ağrı'da kasetçilik mesleği teknolojiye karşı direniyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da kasetçilik mesleği son yıllarda teknolojinin, müzik dünyasında yaptığı değişim ve dönüşüme ayak uydurarak var olmaya çalışıyor.

Ağrı merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden Ebubekir Yaman adlı vatandaş Eski Van Caddesi Halk Pazarı'nda yıllardır kaset satarak teknolojiye karşı direniyor. Geçmişte her evin vazgeçilmezi olan kasetler günümüzde teknolojiye bağlı olarak İnternetin gelişmesi ile birlikte kaset ve kasetçilik mesleği adeta kaderine terk edilmiş durumda. Ağrı'da bu mesleği sürdüren Yaman, yıllardır Ağrı'da kasetçilik yaptığını, artık kasetçilik mesleğinin tükendiğini ve vatandaşlar dahil olmak üzere kimsenin kaset almadığını söyledi. Eskiden vatandaşların kasetleri elde etmek için günler öncesinden sipariş verip beklediklerini dile getiren Savaş, ama artık günümüzde kasetlerin yok denecek kadar satıldığını belirtti. Akıllı telefonların ve internetin kaseti bitirdiğini dile getiren Savaş, "Ben yıllardır Ağrı'da kaset satıyor. Hem Kürtçe hem de Türkçe kasetlerim ve cd var. Eskiden vatandaşlar kaset bulamıyordu, bırak kaset almasını yüzüne bile bakmıyorlar. Son 15 yıldır gelişen teknolojiye karşı kasetler direniyor, ama tutunamıyor" dedi.

Mesleğini çok sevdiğini ve kaset satmaktan memnun olduğunu ifade eden Yaman, "Ben burada bir haftada en fazla 5-6 kaset satıyorum, onu da yetişkin insanlarımız alıyor. Gençlerimiz kasetleri hiç almıyorlar. Zaten akıllı telefonlar çıkmış her şey elinin altında istediğin zaman istediğin müziği dinleye biliyorsun. Maalesef bu meslek bitmek üzere. Şu anda baksanız Ağrı'da ve bölge illerine baktığımızda bu mesleği yapanların sayısı bir elin parmağından fazla değil" şeklinde konuştu.

(AG-ÖB-Y)



15.05.2017 13:00:37 TSI

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