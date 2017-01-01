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Engelliler emeklerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle sergi açıldı.

Samsun Valiliği ve Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Bulvar AVM'de hazırlanan Engelliler Haftası Sergisi'nin açılışı, Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdi. Açılıştan hemen sonra engelliler halk oyunları gösterisi düzenledi. Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, özel bakım merkezleri, engellilere yönelik eğitim yapan okulların ve sivil toplum kuruluşlarının stantlarının yer aldığı sergide, engellilerin yaptığı el emeği göz nuru eserler yer aldı.

Bulvar AVM'de düzenlenen sergi, akşam saatlerine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

(KA-SLH-Y)



15.05.2017 13:01:50 TSI

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