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Başkan Gürkan Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti



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MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti.

Belediye Başkanı Gürkan, Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyerek, "Malatya'nın 11 yıllık hasreti sona erdi. Yeni Malatyasporumuz Süper Lig'e yükselerek, Malatya'ya ve Yeni Malatyasporumuza gönül vermiş vatandaşlarımıza büyük bir mutluluk yaşatmıştır. İnanan bir ekibin vermiş olduğu mücadele ve alın terinin neticesinde hak edilen bir sonuç ortaya çıkmıştır. Sezon başından, ligin sonuna kadar şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkarak Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyasporumuzu ve her daim takımımızın yanında olan Yeni Malatyaspor'a gönül vermiş tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Yeni Malatyasporumuzun bu başarısında emeği olan başta futbolcu kardeşlerimi, teknik heyetimizi, kulüp başkanımızı, kulüp yöneticilerimizi, taraftarlarımızı ve katkısı bulunan herkesi kutluyor, Yeni Malatyasporumuza Süper Lig'de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



15.05.2017 13:02:59 TSI

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