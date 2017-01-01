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Özel öğrenciler pazarcı oldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Samsun Bafra Özel Eğitim Merkezi öğrencileri "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için pazarcı oldu.

Bafra Özel eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Kemalpaşa Mahallesi Küçük Pazar Yeri'nde kurdukları pazar tezgahında sebze satarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar ise öğrencilerin tezgahından alışveriş etmeyi tercih ettiler. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler pazarında neşe kaynağı oldular. Çok mutlu olduğunu söyleyen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencisi Şeyma Şimşek, "Para kazanıyoruz, okulumuza katkı sağlıyoruz. Kazandığımız paralar ile Çarşamba günü annelerimize sürpriz yaparak kahvaltı vereceğiz" dedi.

(ŞU-SLH-Y)



15.05.2017 13:04:47 TSI

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