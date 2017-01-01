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Yetim çocuklar şenlikte buluştu



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) tarafından Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçesindeki yetim çocuk ve ailelerine yönelik şenlik programı düzenledi.

"Yetim Günleri" kapsamında Ahlat Belediyesinin sponsorluğunda Ahlat'ta düzenlenen programa Ahlat ve Adilcevaz ilçesindeki 200 yetim çocuk ve aileleri katıldı. Çeşitli hediyelerin dağıtılarak, ikramların yapıldığı ve bir birinden renkli gösterilerin sunulduğu etkinlikte, yetim çocuklar bir yandan balon şişirdi, bir yandan top oynadı, bir yandan da uçurtma uçurdular. Düzenlenen etkinlik sayesinde gün boyu gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu. "Yetim Günleri" kapsamında ayrıca yetim çocukların ailelerine ise yardım kumanyaları dağıtıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, Bitlis İHH olarak her yıl geleneksel olarak kentteki yetim ve ailelerine yönelik "Çocuklarla Buluşma Şenliği" düzenlediklerini söyledi. Bu yılın ilk çocuk şenliği programını Ahlat ve Adilcevaz'daki yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak Ahlat Belediyesinin sponsorluğunda Ahlat'ta gerçekleştirdiklerini ifade eden Bitlis İHH Başkanı Taşcan, diğer ilçeler için de ayrıca etkinlik düzenleneceğini kaydetti. "Yetim Dayanışma Günleri programı ile yetim yavrularımızın aşkıyla doğuya, batıya, kuzey ve güneye yeniden iyilik seferlerine başlıyoruz" diye Taşcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki gönlümüzün genişliği ile ufkumuzun derinliği aynı ve bu alanda tüm mesafeler yok oluyor. Bu anlamda Bitlis İHH olarak yetim çocuklarımız ve aileleriyle bir piknik organizasyonu gerçekleştirdik. Bu etkinlikte çocuklarımıza hem ikramlarda bulunduk hem de eğlenceli oyunlar düzenledik. Etkinlik kapsamında ayrıca uçurtma şenliği düzenleyerek çocuklarımıza hediye ettiğimiz uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturmalarını sağladık. Düzenlediğimiz etkinlikteki amacımız, çocuklarımız bugünü dolu dolu geçirmeleriydi. Bunu sağladığımızı düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızın sadece ekonomik desteğe ihtiyacı yok. Aynı zamanda bizleri yanında hissetmeleri gerekiyor. Onları yalnız bırakmamak için hep birlikte onları ziyaretlere gidiyoruz. Zaman zaman çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Bu şekilde bütün yetimlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için önemli bir görev. Çünkü toplumun kendi içindeki yetimlerine sahip çıkması gerekiyor. Biz de, toplum adına bu görevi üstümüze almış bulunmaktayız. Bu anlamda bu etkinliğimize sponsor olan Ahlat Belediyesi başta olmak üzere Ahlat temsilciliğimize, Eğitim Bir-Sen Ahlat Temsilciliğine ve bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

(HO-MSA-Y)



15.05.2017 13:05:09 TSI

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