ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Iğdır'da trafik kazası : 1 yaralı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:57
Iğdır'da trafik kazası : 1 yaralı
Iğdır'da trafik kazası : 1 yaralı

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır-Doğubayazıt kara yolu üzerinde motosikletin köpeğe çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır-Doğubayazıt kara yolu üzerinde Iğdır istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer motosiklet sürücülerinin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. ilk müdahalenin ardından, kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(ET-AT-Y)

15.05.2017 13:07:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Asimder, Orman ve Su İşleri Müdürü Tazegün'ü ziyaret etti
YEREL

ASİMDER, ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRÜ TAZEGÜN'Ü ZİYARET ETTİ
Üniversite öğrencilerinden şehit annesine anlamlı ziyaret
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİT ANNESİNE ANLAMLI ZİYARET
Iğdır'da Okullar arası futbol turnuvası
YEREL

IĞDIR'DA OKULLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."