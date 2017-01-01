YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da trafik kazası : 1 yaralı

Iğdır'da trafik kazası : 1 yaralı



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır-Doğubayazıt kara yolu üzerinde motosikletin köpeğe çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır-Doğubayazıt kara yolu üzerinde Iğdır istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer motosiklet sürücülerinin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. ilk müdahalenin ardından, kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(ET-AT-Y)



15.05.2017 13:07:38 TSI

NNNN

