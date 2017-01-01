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Yunusemre'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayı yaklaşırken ilçede bulunan ibadethanelerde temizlik çalışmalarına hız verdi.

Yunusemre Belediyesi ilçede bulunan ibadethaneleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesinde ibadethanelerde vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. İlçede ibadethanelerin düzenli olarak temizlendiğine vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yerine getirmesi için ibadethanelerde belirli periyotlarla toz alma, pencere silme ile halı temizliği yapıyor. Bu kapsamda 11 ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklarımız hız kazandı. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşlarımızın Ramazan ayını adına yaraşır bir şekilde geçirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



15.05.2017 13:09:07 TSI

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