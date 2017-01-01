ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bal veriminde yüzde 25 artış bekleniyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:03
Bal veriminde yüzde 25 artış bekleniyor
Bal veriminde yüzde 25 artış bekleniyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gördes'te 5 üreticiye 50 adet ana arı desteğinde bulundu. Dağıtılan arılarla bal veriminde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış sağlanacak.
Manisa genelinde kırsal kalkınmaya desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörünün gelişmesi ve kaliteli bal üretiminin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te 5 üreticiye 50 adet ana arı desteğinde bulundu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca temin edilen ana arılar, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Veteriner Halil Erşahin, Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya'nın yer aldığı törenle üreticilere teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere desteklerde bulunduklarını dile getiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "2016 yılı içerisinde Salihli, Turgutlu, Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı, Kula ilçelerinde arıcılık yapan 300 kişiye bin 500 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirdik. 2017 yılında bu çalışmamızı 17 ilçemize genişlettik. Bu kapsamda 550 üreticiye 4 bin adet ana arı dağıtımı gerçekleştireceğiz. Gördes ilçemizde de 5 üreticiye 50 adet ana arı dağıtımı yaptık. Dağıtılan arılarla bal veriminde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış sağlayacak. Amacımız Manisa'daki mevcut arı kolonilerini güçlendirerek, başta bal olmak üzere arı ürünlerinin verimlerinin arttırmak" dedi.
(SC-Y)

15.05.2017 13:12:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çiftçiler Günü'nde kaymakamdan çiftçilere müjde
YEREL

ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE KAYMAKAMDAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Öğrenciler çevre konusunda bilgilendirildi
YEREL

ÖĞRENCİLER ÇEVRE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
Yunusemre'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE CAMİLER RAMAZAN'A HAZIRLANIYOR
Mezarlıklarda titiz çalışma
YEREL

MEZARLIKLARDA TİTİZ ÇALIŞMA
Darkale yolundaki hafriyatlar temizlendi
YEREL

DARKALE YOLUNDAKİ HAFRİYATLAR TEMİZLENDİ
Forum Magnesia'dan anneleri güldüren etkinlik
YEREL

FORUM MAGNESİA'DAN ANNELERİ GÜLDÜREN ETKİNLİK
Sarıgöl'ün elektrik trafoları renkleniyor
YEREL

SARIGÖL'ÜN ELEKTRİK TRAFOLARI RENKLENİYOR
Kent Müzesi ilk misafirlerini ağırladı
YEREL

KENT MÜZESİ İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI EDEBİYATTA TREN, TRENDE EDEBİYAT SEMPOZYUMU
İzmir'de trafik kazası: 4 ölü
YEREL

İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Başkan Şirin: &quot;Çiftçimizin mahsulü de bereketi de bol olsun&quot;
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN: "ÇİFTÇİMİZİN MAHSULÜ DE BEREKETİ DE BOL OLSUN"
Manisa'da annelere 5 bin adet fesleğen dağıtıldı
YEREL

MANİSA'DA ANNELERE 5 BİN ADET FESLEĞEN DAĞITILDI
Manisa'da &quot;Kur'an bülbülleri&quot; hafız oldu
YEREL

MANİSA'DA "KUR'AN BÜLBÜLLERİ" HAFIZ OLDU

Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi açılıyor
YEREL

TURGUTLU ATIKSU ARITMA TESİSİ AÇILIYOR
Onlar ailelerinin trafik polisi oldular
YEREL

ONLAR AİLELERİNİN TRAFİK POLİSİ OLDULAR
Sarıgöl'deki toplu açılışlar konser ile son buldu
YEREL

SARIGÖL'DEKİ TOPLU AÇILIŞLAR KONSER İLE SON BULDU
Yunusemre'den özel annelere özel etkinlik
YEREL

YUNUSEMRE'DEN ÖZEL ANNELERE ÖZEL ETKİNLİK
Hilaliye Kur'an Kursu'nda 118 öğrenci hafız oldu
YEREL

HİLALİYE KUR'AN KURSU'NDA 118 ÖĞRENCİ HAFIZ OLDU
Başkan Karaçoban'dan Çiftçiler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI
'Kayıp Hayatlar' Akhisar'da seyirciyle buluştu
YEREL

'KAYIP HAYATLAR' AKHİSAR'DA SEYİRCİYLE BULUŞTU
Girne Caddesi'nde dere taşkınları önleniyor
YEREL

GİRNE CADDESİ'NDE DERE TAŞKINLARI ÖNLENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."