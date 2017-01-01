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Bal veriminde yüzde 25 artış bekleniyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gördes'te 5 üreticiye 50 adet ana arı desteğinde bulundu. Dağıtılan arılarla bal veriminde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış sağlanacak.

Manisa genelinde kırsal kalkınmaya desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık sektörünün gelişmesi ve kaliteli bal üretiminin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te 5 üreticiye 50 adet ana arı desteğinde bulundu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca temin edilen ana arılar, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Veteriner Halil Erşahin, Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya'nın yer aldığı törenle üreticilere teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere desteklerde bulunduklarını dile getiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "2016 yılı içerisinde Salihli, Turgutlu, Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı, Kula ilçelerinde arıcılık yapan 300 kişiye bin 500 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirdik. 2017 yılında bu çalışmamızı 17 ilçemize genişlettik. Bu kapsamda 550 üreticiye 4 bin adet ana arı dağıtımı gerçekleştireceğiz. Gördes ilçemizde de 5 üreticiye 50 adet ana arı dağıtımı yaptık. Dağıtılan arılarla bal veriminde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış sağlayacak. Amacımız Manisa'daki mevcut arı kolonilerini güçlendirerek, başta bal olmak üzere arı ürünlerinin verimlerinin arttırmak" dedi.

(SC-Y)



15.05.2017 13:12:09 TSI

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