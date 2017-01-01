Birimler arası turnuvada sona doğru
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin geleneksel birimler arası futbol turnuvası devam ediyor.
Geçtiğimiz 25 Nisan'da 12 takımın katılımıyla başlayan turnuva 25 Mayıs'ta sona erecek. Doğu Kışa Spor Tesislerindeki turnuvada çeyrek finalde Zabıta- Ruhsat Denetim, Fen İşleri-Temizlik İşleri, İmar Şehircilik-Etüt Proje, Kültür-İnsan Kaynakları maçları oynanacak. Çalışanlar arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçlayan turnuva, zaman zaman sert mücadelelere sahne oluyor.
(İG-GY-Y)
15.05.2017 13:12:38 TSI
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