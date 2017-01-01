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Çorum'da nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde nesli tükenmekte olan Anadolu vaşağı ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık ilçesinde yaşayan bir vatandaş yol kenarında büyük bir kedi ölüsü gördüğünü belirterek, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine giden şube müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme de ölü halde bulunan hayvanın, nesli tehlike altında olan vaşak türü olduğunu ve İnal köyü yakınlarında bir aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

Osmancık ve çevre ilçelerde ilk defa görülen bu vaşağın tahnitinin (özel dolgu maddeleriyle doldurularak) yapılarak sergilenmesi planlanıyor. Vahşi bir kedi türü olan vaşak, Türkiye'de görülen kedi türlerinin en büyüğü olup avlanması yasaklanmıştır. Uzun ve püsküllü kulakları, yuvarlamsı kafası ve kısa kuyruğu ile tanınıyor. Uzun kuyruğu ve kısa bacağı sayesinde soğuğa karşı dayanıklı olan ve kalın kar tabakalarının içinde rahat hareket edebilen vaşaklar, genel olarak gece avlandığı için doğal ortamlarda görülmemektedir. Ağaçsız açık alanlarda, insanların yerleşim yerlerinden mümkün olduğunca uzakta, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşamaktadır. Bir şehir kedisinin yaklaşık 5 kat ağırlığında olan vaşak, insanlara saldırmamaktadır.

(MMY-BÖ)



15.05.2017 13:14:00 TSI

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