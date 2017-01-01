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Öğrenciler çevre konusunda bilgilendirildi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı'nda Atatürk İlköğretim Okulu, Şehit Şenol Uçtu İlköğretim Okulu ve Ferit Pervanlar İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerine 'Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi' eğitimi verdi.

Gerçekleştirdiği eğitimlerle öğrencilerin topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı'nda öğrencilere 'Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi' konusunda eğitim verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan Çevre Mühendisleri Çağrı Besan ve İlyas Dalgıç tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, Şehit Şenol Uçtu İlköğretim Okulu ve Ferit Pervanlar İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirildi. Eğitimlerde çevre kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, çöplerin ayrıştırılması, atık yağlar, atık piller gibi önemli çevre konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen Çevreci Rozeti ile Çevre Bilinci konulu kitaplar armağan edildi.

(SC-Y)



15.05.2017 13:14:10 TSI

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