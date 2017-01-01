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Şehit annesine "yılın annesi" ödülü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:09
Şehit annesine "yılın annesi" ödülü
Şehit annesine "yılın annesi" ödülü

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, şehit annesine "yılın annesi" ödülü verildi.
AK Parti Karacabey İlçe Kadın Kolları, Anneler Günü münasebetiyle farklı bir çalışmaya imza attı. AK kadınlar, 21 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ta güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Bayramdere Mahallesi'nden Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan'ın annesi Ümmühan Turan'ı yılın annesi seçti. Şehit annesini Anneler Gününde yalnız bırakmayan AK Partili hanımlar duygulu anlar yaşadı.
Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli, "Bu vatan uğruna kahramanca şehadet şerbetini içen Cemil Turan'ımızın annesi Ümmühan Turan'a böyle bir kahraman yetiştirmiş olmasından dolayı plaket takdim ediyor ve yılın annesi ilan ediyoruz" dedi.
(MŞ)

15.05.2017 13:18:24 TSI
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