ençlik haftası kutlamaları başladı

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Gençlik haftası kutlamaları başladı



(fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - 1519 Mayıs tarihleri arasında her yıl kutlanan gençlik haftası törenle başladı.

Atatürk meydanında düzenlenen törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasıyla devam etti.

Törene CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Özel İdare Genel sekreteri Ali Nebol, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Aykin, öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, "19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve yeniden diriliş destanını ortaya koyduğu bir yıldır. Dolayısıyla yeniden bu diriliş destanının 98. yıl dönümünün açılışını yapmaktayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 ve 19 Mayıs haftasını 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası olarak ilan etmiş. 81 ilde bu hafta kutlandığı gibi ilimizde de çeşitli spor ve sanat etkinlikleriyle kutlanacaktır. 15-19 Mayıs Gençlik Haftasını kutluyorum."dedi.

Çelenk sunma töreni sonrasında program Ömer Halisdemir meydanında devam etti.

Meydanda düzenlenen etkinliklerde Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğüne bağlı çeşitli spor dallarında eğitim alan sporcular gösterilerini sundu.

Ayrıca meydanda kurulan "Niğde Öğrenme Şenliği" programı kapsamında Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitim merkezlerinin sergileri vatandaşlara sunuldu.

(YE-AÖ-Y)



15.05.2017 13:19:04 TSI

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