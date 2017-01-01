Niğde'de Eczacılar bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - 53. Bölge Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle bir program düzenledi.
14 Mayıs Eczacılık günü nedeniyle, Eczacılar yemekte bir araya geldi. Bir restaurantta düzenlenen yemekte Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, Eczacılarla birlikte eczacıların sorunlarını konuştu. Öztürk, eczacıları tek tek kutlayarak, "meslektaşlarımın Eczacılık gününü tebrik ediyorum. Daha nice kutlamalarda bir ve beraber olmayı diliyorum."dedi.
(YE-AÖ-Y)
15.05.2017 13:19:29 TSI
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