ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'de Eczacılar bir araya geldi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:10
Niğde'de Eczacılar bir araya geldi
Niğde'de Eczacılar bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - 53. Bölge Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle bir program düzenledi.
14 Mayıs Eczacılık günü nedeniyle, Eczacılar yemekte bir araya geldi. Bir restaurantta düzenlenen yemekte Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, Eczacılarla birlikte eczacıların sorunlarını konuştu. Öztürk, eczacıları tek tek kutlayarak, "meslektaşlarımın Eczacılık gününü tebrik ediyorum. Daha nice kutlamalarda bir ve beraber olmayı diliyorum."dedi.
(YE-AÖ-Y)

15.05.2017 13:19:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ençlik haftası kutlamaları başladı
YEREL

ENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Otomobil kamyona çarptı, kamyon alev aldı
YEREL

OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI, KAMYON ALEV ALDI
Niğde'de SGK haftası kutlanıyor
YEREL

NİĞDE'DE SGK HAFTASI KUTLANIYOR
Niğde'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

NİĞDE'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."