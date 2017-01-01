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Binlerce öğrenci genç Türkiye zirvesinde buluştu



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GAZİANTEP (İHA) - Beş yıldır düzenlenen ve vizyon sahibi gençlerin bir araya geldiği Genç Türkiye Zirvesi (GTZ) bu yıl, 'Dijital dönüşüm ve güçlü Türkiye' sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleştirildi.

Her yıl güncel ve stratejik temaların işlendiği Genç Türkiye Zirvesi, Türkiye'nin 81 ili ve 165 ülkeden 3 bin öğrenciyi buluşturdu. Bugüne kadar liderlik, inovasyon, girişimcilik ve bilgi toplumu ana temaları ele alındı.Zirve, önemli protokol üyelerinin katılımı ve önemli konuşmacıların sunumlarıyla yapıldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz zirvede gençlere hitap ederek önemli mesajlar verdi.

"En güçlü rekabet avantajı inovasyonile oldu"

Günümüzde giderek artan rekabet ve globalleşmenin gücünü, tüm kurumlardaki olduğu gibi ülkelere de avantaj sağlayacak yeni mekanizmaların keşfine götürdüğünü söyleyen Rektör Yılmaz, "Ucuz işçilik nedeniyle uzakdoğuya kayan rekabet avantajına batının cevabı, son yılların en popüler kavramı ve en güçlü rekabet avantajı 'İnovasyon' ile oldu. İnovasyon kavramının uluslararası politikalar ve rekabet için global bir strateji olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, inovasyon sağlayıcı patent üretimi, üniversite-sanayi işbirliği, girişimcilik gibi 'Bilgi ve Teknoloji Transferi'mekanizmaları da önem kazandı. Bu bağlamda tüm dünyada teknoloji transferine ayrılan bütçeler hem ulusal hem de kurumsal düzeyde arttı" dedi.

"Üç robot kanununa en fazla yakınlaştığımız, o fantastik zamanda yaşıyoruz"

Yılmaz, 2011'de Almanya'nın Endüstri 4.0 projesiyle sıfıra yakın maliyetli işçiyle üretim yapmaya başlamasını, dijital dönüşümün son yıllara damgasını vuran endüstri devrimini de beraberinde getirdiğini söyleyerek, "Bilim kurgu okuyanlarınız, bu işin en eski üstadlarından Isaac Asimov'u da tanır. Asimov'un bilimkurguya en büyük katkısı Üç Robot Kanunu'dur. Buna göre; '1-Robotlar, insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. 2-Robotlar, Birinci Kanun'la çakışmadığı sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. 3-Robotlar, Birinci ya da İkinci Kanun'la çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır.' BacktotheFuture (Geleceğe dönüş) filmindeki gelecek 21.10.2015 yani bundan iki sene öncesiydi. İşte biz bugün yaşadığımız bu dünyada Asimov'un "I Robot" isimli fantastik bilim kurgu dünyasına ve üç robot kanununa en fazla yakınlaştığımız o fantastik zamanda yaşıyoruz. Dijital Dönüşüm ve beraberinde getirdiği Endüstri 4.0 bizlere sağlıkta, eğitimde, üretimde sunduğu yenilikler ile refah düzeyi daha yüksek bir toplum sunuyor" şeklinde konuştu.



"Proaktif biçimde olacaklara hazır ol"

Rektör Yılmaz, "Bir makinenin yedek parçası gibi tedavi edilemeyen organların üç boyutlu yazıcılar ile üretilerek geliştirilmesi, bir köprü inşaatının tüm aşamalarınınmodelleme ve simülasyon ile uzaktan takip edilebilmesi, uzaktan eğitimle dünyadaki en iyi bilginin dört bir yana yaygınlaştırılması, sanal üniversitelerin kurulması, bilginin soyutlaşarak daha rastlantısal ve gelişigüzel elde edilebileceği anlamına geliyor. Siz gençler, dijital dönüşümde var olabilirsiniz. Biz üniversiteler olarak bu dönüşümde yer alabiliriz. Ancak, dijital dönüşümde var olabilmek proaktif biçimde olacaklara hazır olmak, önceden görmek, zamanın ruhunu yakalayarak, günün lideri olmaktan geçiyor. Bu anlamda, günümüzde dijital okuryazarlığı öğrenmek, bu dönüşümün getirdiği yeni meslekleri, yeni girişimleri, yeni icatları ortaya çıkartmak ve bunları icra etmek sizlere, bu imkanları sizlere sağlayacak mekanizmaları ortaya çıkartmak da bizlere düşüyor" dedi. Program sonunda konuşmacılara ödüller ve plaketler takdim edildi. Rektör Yılmaz da 2017 Genç Türkiye Zirvesinde ödül alan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ'nün) de proje de yer aldığı zirvenin stratejik ortakları arasında Gençlik ve Spor bakanlığı, İstanbul Büyükşehir belediyesi, Türkiye İhracatçılar meclisi ve Yıldız Teknik üniversitesi bulunuyor.

(SD-Y)



15.05.2017 13:20:29 TSI

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