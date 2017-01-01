Şampiyon ADÜ, Türkiye'yi Portekiz'de temsil edecek
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Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Üniversitelerarası Futbol Şampiyonasında 1'inci olarak Türkiye'yi Portekiz'de temsil etmeye hak kazandı.
Adnan Menderes Üniversitesi, Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası finalinde karşılaştığı İstanbul Üniversitesini mağlup ederek şampiyon oldu. ADÜ, elde ettiği bu başarıyla Türkiye'yi Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.
Öğrencilerini ve teknik heyeti kutlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Adnan Menderes Üniversitesi olarak Üniversitelerarası Futbol Şampiyonasında, İstanbul Üniversitesini yenerek Türkiye şampiyonu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Takımımıza Portekiz'de başarılar dilerim" dedi.
(MB-S)
15.05.2017 13:20:38 TSI
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