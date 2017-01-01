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TRT Erzurum Müdürlüğü THM Çocuk Korosundan dev konser

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:11
TRT Erzurum Müdürlüğü THM Çocuk Korosundan dev konser
TRT Erzurum Müdürlüğü THM Çocuk Korosundan dev konser

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - TRT Erzurum Müdürlüğü THM Çocuk korosu yılsonu konserini 20 Mayıs 2017 cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Konser Salonunda halka açık olarak verecek.
EYOF'ta, ülkemizi söylediği İstiklal Marşı ile başarıyla temsil eden koro, 2016-2017 yılı çalışmalarını vereceği konserde sergileyecek. 100'den fazla mevcuduyla, çalışmalarını TRT THM Ses Sanatçısı Yıldız Demirkol Savaş yönetiminde sürdüren koro, hazırladığı sürprizlerle Erzurum halkının karşısına çıkacak.
Konserde, TRT Erzurum Radyosunun yetiştirdiği genç sanatçı ve aynı zamanda müzik öğretmeni olan İbrahim Delioğlu'nun da sahne alacağı, Konserin her zamanki gibi ücretsiz olarak verileceği öğrenildi.
(ERZ-AT-Y)

15.05.2017 13:20:52 TSI
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