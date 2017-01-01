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Kaymakam Bayır'dan minik Yusuf'a ziyaret

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:11
Kaymakam Bayır'dan minik Yusuf'a ziyaret
Kaymakam Bayır'dan minik Yusuf'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli İbrahim Bayır, engelli Yusuf'u ziyaret ederek tekerlikli sandalye hediye etti.
Kaymakam İbrahim Bayır, Engeliler Haftası nedeniyle engelli çocukları bulunan Erçiler ailesini ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Şeref Çevik'le Sırımlı Mahallesi'ndeki Erçiler ailesiyle bir süre görüşen Bayır, engelli Yusuf'a tekerlik sandalye ve bilgisayar hediye etti.
(MSA-Y)

15.05.2017 13:20:55 TSI
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