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"Bilime Yön Veren 100 Türk Bilim Adamı Sıralamasına" ERÜ'den 2 Bilim Adamı Girme Başarısı Gösterdi



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KAYSERİ (İHA) - Turkishtime Dergisi 2017 yılı Mayıs sayısında "Bilime Yön Veren 100 Türk" araştırma kitabını okurlarına sundu. Dünyada doğal bilimler alanında faaliyet gösteren Türk bilim adamlarının H-endeksine göre yaptığı araştırmaların değerlendirildiği kitapta, H-endeksi en yüksek 100 Türk bilim adamına yer verildi. Aralarında Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da bulunduğu "Bilime Yön Veren 100 Türk Bilim Adamı" sıralamasına, Erciyes Üniversitesi'nden iki bilim adamı girme başarısı gösterdi.

Erciyes Üniversitesi'nden bilişim alanında sıralamaya girme başarısı gösteren Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, yapay arılar üzerinde çalışarak her türlü sayısal tasarımda kullanılabilecek bir 'Yapay Arı Kolonosi' sistemi geliştirerek adını dünyaya duyurmuştur.

Prof. Dr. Karaboğa'nın tasarımı dünyada yeni bir yaklaşımı doğurmuş, yeni araştırma ve tez konularının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Prof. Dr. Karaboğa, Erciyes Üniversitesi'nde evrimsel hesaplama, sinirsel ağlar, bulanık kümeler ve sistemler gibi birçok konuda araştırmalarını sürdürmektedir.

Analitik kimya alanında sıralamaya giren ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak ise, 2001 yılında analitik kimya alanında eser elementlerin değişik inorganik ortamlardan ayrılarak zenginleştirilmesi alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir.

Terk edilmiş maden sahalarında rastlanan ağır metalleri araştıran projelere destek veren Prof. Dr. Soylak'ın, aynı zamanda çevre ve çevre kirliliği alanlarında çalışmaları vardır.

"H-Endeksi 90'ın Üzerinde 5 Türk Bilim Adamı Bulunmakta"

Turkishtime Yayın Yönetmeni Barış Soydan, dünyada Türk bilim adamlarının yaptığı bilimsel çalışmalarının değerlendirildiği araştırmada doğal bilimler alanında çalışan bilim insanlarının mercek altına alındığını, sosyal bilimlerin ise araştırma kapsamı dışında tutulduğunu kaydetti.

Araştırmayla ilgili Soydan, "Bilime Yön Veren 100 Türk araştırmasını hazırlarken, akademik dünyada bilim insanlarının etkinliğini ölçmede yaygın biçimde kullanılan 'H-Endeksinden (H-Index) yararlandık. H-Endeksi, bilim insanlarının yaptığı araştırmaların aldığı atıf sayısını gösterir. Bilim insanının araştırmaları alanında ne kadar çığır açıyorsa, o kadar atıf alır. Dolayısıyla H-Endeksi o kadar yüksektir. Örneğin Nobel Ödülü bilim insanı Aziz Sancar'ın H-Endeksi, bu araştırma hazırlandığı tarihte 93'tü. H-Endeksi 90'ın üzerinde olan beş Türk bilim insanı bulunuyor.' Bilime Yön Veren 100 Türk' araştırması H-Endeksi en yüksek Türk bilim insanlarını kapsıyor" değerlendirmelerde bulundu.

(AÖ-Y)



15.05.2017 13:21:49 TSI

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