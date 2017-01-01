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Nilüfer Kadın Korosu Roma yolcusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Kadın Korosu, sezonun son konserinde Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi yararına sahneye çıktı.

Merinos AKKM'deki konserde sevilen türküleri seslendiren koro büyük alkış topladı. Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Nihayet Göğebakan, Hemşireler Günü dolayısıyla verilen konserin ardından şef Aysel Gürel'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Mart ayında Hollanda Amsterdam'da konser veren Nilüfer Kadın Korosu, 19 Mayıs Cuma akşamı Frosinone Üniversitesi'nde vereceği konser için İtalya'ya gidiyor. Gürel, program çerçevesinde 17-21 Mayıs tarihleri arasındaki İtalya'da bulunacaklarını belirterek, "Nilüfer Kadın Korosu105 kadından oluşan amatör bir koro. Ama bu kez akademik bir davet aldık. İtalyan üniversitesinde konser vereceğiz, Türk kına gecesi geleneğini canlandıracağız. İtalyanlara kına yakmayı da öğreteceğiz" dedi.

(MŞ)



15.05.2017 13:22:10 TSI

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