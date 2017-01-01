ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Divapan Süperligte

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:14
Divapan Süperligte
Divapan Süperligte
- Düzce'nin gururu oldular

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Türkiye Masa Tenisi 1. Lig Şampiyonu Divapan Spor Kulübü Masa Tenisi takımı oldu. Divapan Süperligte Düzce'yi temsil edecek.
Yalova'da oynanan Masa Tenisi 1. Lig 4. Etap maçları tamamlandı. Divapan Masa Tenisi Takımı Yalova'da düzenlenen 4. etap maçlar kıran kırana geçti. İkinci yarı hiç maç kaybetmeden 7'de 7 yaparak 1. Ligin Şampiyonu olarak Süperlige yükselen takım ise Divapan oldu.
Şampiyona kupasına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Kerim Koç verdi.
Divapan Spor Kulübü Başkanı Hakan Zengin, oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek "Süperlig'te de Düzce'mizin gururu olmaya devam edeceğiz" dedi.
Şampiyonada İkincilik İstanbul ekibi Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin olurken, üçüncülük ise Bursaspor'un oldu.
(AY)

15.05.2017 13:24:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce'de &quot;Gençlik Yürüyüşü&quot; düzenlendi
YEREL

DÜZCE'DE "GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLENDİ
Üniversitelilerden minik öğrencilere kitap yardımı
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE KİTAP YARDIMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."