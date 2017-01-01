YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Divapan Süperligte

Divapan Süperligte

- Düzce'nin gururu oldular



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Türkiye Masa Tenisi 1. Lig Şampiyonu Divapan Spor Kulübü Masa Tenisi takımı oldu. Divapan Süperligte Düzce'yi temsil edecek.

Yalova'da oynanan Masa Tenisi 1. Lig 4. Etap maçları tamamlandı. Divapan Masa Tenisi Takımı Yalova'da düzenlenen 4. etap maçlar kıran kırana geçti. İkinci yarı hiç maç kaybetmeden 7'de 7 yaparak 1. Ligin Şampiyonu olarak Süperlige yükselen takım ise Divapan oldu.

Şampiyona kupasına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Kerim Koç verdi.

Divapan Spor Kulübü Başkanı Hakan Zengin, oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek "Süperlig'te de Düzce'mizin gururu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonada İkincilik İstanbul ekibi Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin olurken, üçüncülük ise Bursaspor'un oldu.

(AY)



15.05.2017 13:24:01 TSI

NNNN

