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Şırnak'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:19
Şırnak'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği
Şırnak'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği

(Fotoğraflı)

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" münasebetiyle bir program düzenlendi.
Şehit Ahmet Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Vali Ali İhsan Su, Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, tüm bireylerde gerekli trafik bilincini oluşturmak, trafik kazalarının ve bu kazalarda meydana gelen can kayıplarını en aza indirilebilmesi amacıyla yıl boyu yapılan eğitim faaliyetlerinin yanında farkındalık oluşturmak için tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi. Program şiir, tiyatro, slayt gösterimi ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Ardından hafta kapsamında çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Vali Su ve beraberindekiler daha sonra, okul bahçesinde Şırnak Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112, AFAD ve UMKE tarafından açılan tanıtım stantlarını gezerek bilgi aldı.
(MY-MP-Y)

15.05.2017 13:28:14 TSI
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