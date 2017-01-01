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Körfez'de en güzel şarkılar anneler için



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, sevilen şarkıları bu kez anneler için söyledi.

Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, 14 Mayıs Anneler Günü'ne özel konser düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nigar Apaydın Yağız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Aysel Demircan yönetimindeki konserde, koro üyeleri dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Seslendirilen şarkılar dinleyenleri kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman da coşturdu. Özellikle Koro Şefi Aysel Demircan'ın annesine yazdığı şarkı sonrası bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonrasında dinleyenler koro üyelerini ayakta alkışladı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, annelerin özel olduğunu belirterek, "Böyle güzel bir günde en güzel şarkıları onlar için söyleyen koro üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konserin ardından Başkan İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, programa katılan bayanlara ve koro üyelerine gül takdim etti.

(GY-Y)



15.05.2017 13:31:04 TSI

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