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Çiftçiler Günü'nde kaymakamdan çiftçilere müjde



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Çiftçiler Günü etkinliklerinde Kula Kaymakamı Osman Güven ilçede yapılması planlanan badem işleme tesisi için çalışmaların başladığı müjdesini verdi. Geçtiğimiz yıl ilçeye 2 milyon 450 bin TL gelir getiren kabuklu bademin ilçede işlenmesiyle gelir oranının da çok daha fazla artması bekleniyor.

Kula Ziraat Odası, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle hizmet binası önünde düzenlediği etkinlikle çiftçilerle biraraya geldi. Etkinlikte vatandaşlara 3 bin 500 kişilik bulgur pilavı ve üzüm hoşafı dağıtıldı.

Tarım sektörünün sorunlarının çözülerek iç tüketim yanında uluslararası pazarları hedefleyen bir üretimin sağlanması gerektiğini belirten Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, çiftçilerin sorunlarına gerçekçi çözümler üreten sürdürülebilir tarım politikalarıyla bunun mümkün olacağını ifade etti.

Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerin üretim ve verimliliğinin artırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılması, tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde ele alınmasının, tarımsal kalkınmadaki önemine dikkat çeken Topal şunları kaydetti:

"Tarım sektörü; ülkelerin gıda güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam, milli gelire katkı, ihracat ve çevre koruma gibi çok fonksiyonlu özelliği ile dünyanın her ülkesinde stratejik bir öneme sahiptir. "Ekonomimiz içinde önemli bir yere sahip olan tarım sektörünün sorunlarının çözülerek iç tüketim yanında uluslararası pazarları hedefleyen bir üretimin sağlanması, çiftçilerin sorunlarını bilerek buna uygun gerçekçi çözümler üreten sürdürülebilir tarım politikalarıyla mümkün olacaktır."



Kaymakam Güven'den çiftçilere müjde

Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen törene katılan Kula Kaymakamı Osman Güven de, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluş başkanları ile yaptığı toplantıda müjde verdi. Kula'da yapılması planlanan badem işletme tesisi için çalışmaların başladığını ifade eden Kula Kaymakamı Osman Güven, "Kula'da badem üretimini geliştirmek için badem işleme tesisi kurmak için çalışmalara başladık. Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlığımız ile birlikte hazırlanan proje ile kısa zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz. İlçemiz civarında böyle bir tesisin bulunmaması dolayısıyla ilçemize kuracağımız badem işleme tesisi ile ilçemizde ticaret daha fazla artacak. Badem üretimi daha fazla gelişecek. Ziraat Odası Başkanımız ve İlçe Tarım Müdürümüz ile bu konuda görüşüp yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmuştuk. 2016 yılında ilçemizde 350 ton kuru kabuklu badem elde edilmiş. Ortalama olarak kilogramı 7 TL'ye satılan kabuklu bademden ilçemizde 2 milyon 450 bin TL gelir elde edilmiştir. Fakat kilosu bu sene 8 TL olan kabuklu bademin, iç badem olarak satıldığında kilosu 40 TL'ye satılmaktadır. 3 kilogram kabuklu badem 24 TL'ye tekabül ederken, kabuğu kırılmış bir şekilde satılan iç bademin kilosu 40 TL. Tabii ki ilçemizde yeterli imkan olmadığı için çok fazla iç badem üretimi yapılamıyor. Bizde bunun için ilçemizde badem işletme tesisi kurarak, sadece ilçemizde değil diğer ilçelerden de ticari anlamda alışveriş yapmak üretim yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Güven, "Kula'da ekonominin canlanmasının tarımla olacağına inanıyoruz. Dünyadaki açlık ve dengesiz beslenme sorunlarının çözümü tarımsal üretimle mümkündür. Tarım sektörünü harekete geçirerek, üretimi gerçekleştirecek güç çiftçilerdir. Dünya Çiftçiler Günü'nü bu düşüncelerle kutluyorum. Bu arada ülkemizin kalkınmasında ve bugünlere erişmemizde çok önemli katkı ve payları bulunan çiftçi kardeşlerime, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen törene Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(HY-SC)



15.05.2017 13:32:03 TSI

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