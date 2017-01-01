ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çiftçiler Günü'nde kaymakamdan çiftçilere müjde

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:22
Çiftçiler Günü'nde kaymakamdan çiftçilere müjde
Çiftçiler Günü'nde kaymakamdan çiftçilere müjde

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Çiftçiler Günü etkinliklerinde Kula Kaymakamı Osman Güven ilçede yapılması planlanan badem işleme tesisi için çalışmaların başladığı müjdesini verdi. Geçtiğimiz yıl ilçeye 2 milyon 450 bin TL gelir getiren kabuklu bademin ilçede işlenmesiyle gelir oranının da çok daha fazla artması bekleniyor.
Kula Ziraat Odası, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle hizmet binası önünde düzenlediği etkinlikle çiftçilerle biraraya geldi. Etkinlikte vatandaşlara 3 bin 500 kişilik bulgur pilavı ve üzüm hoşafı dağıtıldı.
Tarım sektörünün sorunlarının çözülerek iç tüketim yanında uluslararası pazarları hedefleyen bir üretimin sağlanması gerektiğini belirten Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, çiftçilerin sorunlarına gerçekçi çözümler üreten sürdürülebilir tarım politikalarıyla bunun mümkün olacağını ifade etti.
Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerin üretim ve verimliliğinin artırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılması, tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde ele alınmasının, tarımsal kalkınmadaki önemine dikkat çeken Topal şunları kaydetti:
"Tarım sektörü; ülkelerin gıda güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam, milli gelire katkı, ihracat ve çevre koruma gibi çok fonksiyonlu özelliği ile dünyanın her ülkesinde stratejik bir öneme sahiptir. "Ekonomimiz içinde önemli bir yere sahip olan tarım sektörünün sorunlarının çözülerek iç tüketim yanında uluslararası pazarları hedefleyen bir üretimin sağlanması, çiftçilerin sorunlarını bilerek buna uygun gerçekçi çözümler üreten sürdürülebilir tarım politikalarıyla mümkün olacaktır."

Kaymakam Güven'den çiftçilere müjde
Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen törene katılan Kula Kaymakamı Osman Güven de, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluş başkanları ile yaptığı toplantıda müjde verdi. Kula'da yapılması planlanan badem işletme tesisi için çalışmaların başladığını ifade eden Kula Kaymakamı Osman Güven, "Kula'da badem üretimini geliştirmek için badem işleme tesisi kurmak için çalışmalara başladık. Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlığımız ile birlikte hazırlanan proje ile kısa zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz. İlçemiz civarında böyle bir tesisin bulunmaması dolayısıyla ilçemize kuracağımız badem işleme tesisi ile ilçemizde ticaret daha fazla artacak. Badem üretimi daha fazla gelişecek. Ziraat Odası Başkanımız ve İlçe Tarım Müdürümüz ile bu konuda görüşüp yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmuştuk. 2016 yılında ilçemizde 350 ton kuru kabuklu badem elde edilmiş. Ortalama olarak kilogramı 7 TL'ye satılan kabuklu bademden ilçemizde 2 milyon 450 bin TL gelir elde edilmiştir. Fakat kilosu bu sene 8 TL olan kabuklu bademin, iç badem olarak satıldığında kilosu 40 TL'ye satılmaktadır. 3 kilogram kabuklu badem 24 TL'ye tekabül ederken, kabuğu kırılmış bir şekilde satılan iç bademin kilosu 40 TL. Tabii ki ilçemizde yeterli imkan olmadığı için çok fazla iç badem üretimi yapılamıyor. Bizde bunun için ilçemizde badem işletme tesisi kurarak, sadece ilçemizde değil diğer ilçelerden de ticari anlamda alışveriş yapmak üretim yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Güven, "Kula'da ekonominin canlanmasının tarımla olacağına inanıyoruz. Dünyadaki açlık ve dengesiz beslenme sorunlarının çözümü tarımsal üretimle mümkündür. Tarım sektörünü harekete geçirerek, üretimi gerçekleştirecek güç çiftçilerdir. Dünya Çiftçiler Günü'nü bu düşüncelerle kutluyorum. Bu arada ülkemizin kalkınmasında ve bugünlere erişmemizde çok önemli katkı ve payları bulunan çiftçi kardeşlerime, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen törene Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(HY-SC)

15.05.2017 13:32:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler çevre konusunda bilgilendirildi
YEREL

ÖĞRENCİLER ÇEVRE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
Bal veriminde yüzde 25 artış bekleniyor
YEREL

BAL VERİMİNDE YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLENİYOR
Yunusemre'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE CAMİLER RAMAZAN'A HAZIRLANIYOR
Mezarlıklarda titiz çalışma
YEREL

MEZARLIKLARDA TİTİZ ÇALIŞMA
Darkale yolundaki hafriyatlar temizlendi
YEREL

DARKALE YOLUNDAKİ HAFRİYATLAR TEMİZLENDİ
Forum Magnesia'dan anneleri güldüren etkinlik
YEREL

FORUM MAGNESİA'DAN ANNELERİ GÜLDÜREN ETKİNLİK
Sarıgöl'ün elektrik trafoları renkleniyor
YEREL

SARIGÖL'ÜN ELEKTRİK TRAFOLARI RENKLENİYOR
Kent Müzesi ilk misafirlerini ağırladı
YEREL

KENT MÜZESİ İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI EDEBİYATTA TREN, TRENDE EDEBİYAT SEMPOZYUMU
İzmir'de trafik kazası: 4 ölü
YEREL

İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Başkan Şirin: &quot;Çiftçimizin mahsulü de bereketi de bol olsun&quot;
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN: "ÇİFTÇİMİZİN MAHSULÜ DE BEREKETİ DE BOL OLSUN"
Manisa'da annelere 5 bin adet fesleğen dağıtıldı
YEREL

MANİSA'DA ANNELERE 5 BİN ADET FESLEĞEN DAĞITILDI
Manisa'da &quot;Kur'an bülbülleri&quot; hafız oldu
YEREL

MANİSA'DA "KUR'AN BÜLBÜLLERİ" HAFIZ OLDU

Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi açılıyor
YEREL

TURGUTLU ATIKSU ARITMA TESİSİ AÇILIYOR
Onlar ailelerinin trafik polisi oldular
YEREL

ONLAR AİLELERİNİN TRAFİK POLİSİ OLDULAR
Sarıgöl'deki toplu açılışlar konser ile son buldu
YEREL

SARIGÖL'DEKİ TOPLU AÇILIŞLAR KONSER İLE SON BULDU
Yunusemre'den özel annelere özel etkinlik
YEREL

YUNUSEMRE'DEN ÖZEL ANNELERE ÖZEL ETKİNLİK
Hilaliye Kur'an Kursu'nda 118 öğrenci hafız oldu
YEREL

HİLALİYE KUR'AN KURSU'NDA 118 ÖĞRENCİ HAFIZ OLDU
Başkan Karaçoban'dan Çiftçiler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI
'Kayıp Hayatlar' Akhisar'da seyirciyle buluştu
YEREL

'KAYIP HAYATLAR' AKHİSAR'DA SEYİRCİYLE BULUŞTU
Girne Caddesi'nde dere taşkınları önleniyor
YEREL

GİRNE CADDESİ'NDE DERE TAŞKINLARI ÖNLENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."