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Öğrencilerin köprüsü hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Cemil Kuş

RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde iki okul arasında yapılan modern yaya köprüsü iki ayda tamamlanarak hizmete girdi.

Çamlıhemşin Çok Programlı Anadolu Lisesi ile derenin karşısında bulunan Çamlıhemşin İmam Hatip Lisesi'ni birbirine bağlayan çok amaçlı yaya köprüsünün hizmete girmesiyle ilçe halkı rahat bir nefes aldı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, okulların yürüyüş yolunu birbirlerine bağladıklarını ifade ederek ''Okullarımız ile yürüyüş yolunu birbirine bağladık, uzun zamandır hayalimizdi ve hayalimiz gerçek oldu" dedi.

Başkan Haşimoğlu çok amaçlı köprünün aynı zamanda seyir köprüsü olarak hizmet vereceğini belirterek "Cam terasların seyir yeri olacak. Köprü aynı zamanda yürüyüş köprüsü olarak ana köprü ile birlikte hizmet verecek. Öğrencilerimizin yolu adeta kısalmış oldu" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



15.05.2017 13:33:06 TSI

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