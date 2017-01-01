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GTO, enerji sektörünü zirveye taşıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından enerji piyasaları ile ilgili kamu ve özel sektör mensubu uzmanların bir araya getirileceği "Küresel Enerji Sektöründeki Gelişmeler ve Bölgesel Etkileri" konulu Enerji Zirvesi düzenlenecek.

Gaziantep Ticaret Odası 17 Mayıs Çarşamba günü önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. "Küresel Enerji Sektöründeki Gelişmeler ve Bölgesel Etkileri" konulu Enerji Zirvesinde enerji piyasasından bir çok uzmanı bir araya gelerek enerji sorununu masaya yatıracak. Gün boyu sürecek olan zirve kapsamında düzenlenecek 4 oturumda sektördeki gelişmeler, enerjiye ulaşım, verimlilik ve finansman konuları görüşülecek.

Ekinlik programı, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret - AB Politikaları Bölüm Başkanı Müsteşar BalazsGargya, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın açılış konuşmaları ile başlayacak.

Ardından, "Türkiye'de ve Dünya'da enerji sektöründeki gelişmeler" başlıklı panel ile devam edecek olan programın ikinci başlığında "Yenilenebilir Enerji sektöründeki fırsatlar ve riskler" konuları masaya yatırılacak. Programın öğlenden sonraki bölümünde gerçekleştirilecek oturumlarda ise "Enerji Projelerinin Finansmanı, Teşvikler Ve Hibeler" ile "Sanayi ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Karlılığa Etkisi" konuları değerlendirilecek.

Taraflara davet

GTO Başkanı Hıdıroğlu, enerjinin dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdisi olduğunu dolayısıyla sektördeki gelişmelerin herkesi yakından ilgilendirdiğine vurgu yaparak, görüşülecek konularla ilgili tüm tarafları panele katılmaya davet etti. Hıdıroğlu, ülkenin ve Gaziantep'in enerji ihtiyacının ekonomik büyümeye paralel olarak her geçen yıl daha da arttığını hatırlatarak, "Bu çerçevede değerlendirildiğinde Oda olarak gerçekleştirdiğimiz "Küresel Enerji Sektöründeki Gelişmeler ve Bölgesel Etkileri"konulu zirvede bu alandaki birçok konu ve yeni gelişme ele alınacak. 17 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak olan panelde ilgili tüm tarafları ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.

(SD-Y)



15.05.2017 13:34:51 TSI

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