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Burhaniye'de ebru sergisi açıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:28
Burhaniye'de ebru sergisi açıldı
Burhaniye'de ebru sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Muhyiddin-i Rumi Öğrenci Yurdu'nda açılan Geleneksel Ebru Kursu tamamlanırken, hazırlanan eserlerden oluşan sergi de açıldı. Sergi'nin açılışına, Başsavcı Hüseyin Tuncel, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, Jandarma Komutanı İsmail Aybaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Sabri Pekşen ile okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kursun Eylül ayında başladığını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Zehra Demirkıran Kılıç, serginin açılışına katılanlara teşekkür etti. Kursun 168 saat sürdüğünü kaydedin Kurs Öğretmeni Ulviye Akçaalan'da, kursiyerlerin çok güzel örnekler yaptığını söyledi. Serginin açılışına katılanlar teknenin başına geçerek ebru hazırlarken, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Jandarma Komutanı İsmail Aybaş'ta hazırladıkları ebru örnekleri ile kursiyerlerden alkış aldı. Kursların sona erdiğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, kurs çeşidi ve sayısını artırma gayreti içinde olduklarını söyledi. Kılıç, kurs öğretmeni ve kursiyerlere teşekkür etti.
(FT)

15.05.2017 13:37:02 TSI
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