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Burhaniye'de yerli ürünler pazarda yerini aldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yerli meyveler tezgahlarda yerini almaya başladı. Bahçesinden topladığı papaz eriğinin kilosunu 4 liradan satan Salih Arıcı, yörede meyve sezonunun açıldığını söyledi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı mahallesinde sezonun ilk yerli eriği tezgahlarda yerini aldı. Kirazların çıkmakta olduğunu anlatan Salih Arıcı, ürünün tamamen organik olduğunu söyledi. Çiftçilik yaptığını anlatan 64 yaşandaki Salih Arıcı, "Meyve bahçesi kurdum. Sezonda meyve satarak geçimimi sağlıyorum İlk olarak papaz eriği çıktı. Kilosunu 4 liradan satıyorum. Alanlar beğeniyor. Bundan sonra kiraz, ardından da kayısı çıkacak. Ürünlerimizin hepsi doğal ve lezzetlidir" dedi

(FT



15.05.2017 13:40:04 TSI

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