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'Pişmanız' diyen zehir tacirlerine 14 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede çok pişman olduklarını söyleyen iki sanığa toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar S.Y. ile F.Y. ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık S.Y., mahkemede pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir olaya karıştığım için çok utanıyorum, çok pişmanım. Siz büyüklerimizin adaletine sığınıyorum" dedi. Diğer sanık F.Y. de "Geçmişte böyle bir olaya karıştığım için çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.Y.'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay, etkin pişmanlıkta bulunan diğer sanık S.Y.'ye de aynı suçtan 6 yıl 3 ay olmak üzere iki sanığa toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(AÖ-Y)



15.05.2017 13:41:45 TSI

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