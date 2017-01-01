Ortaköy'de mantar zehirlenmesi
M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Ortaköy ilçesinde araziden toplandıkları mantarları yiyen 2 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kavakalan köyünde yaşayan T.Ü. ve S.Ü. arazide topladıkları mantarları eve pişirerek yediler. Bir süre sonra zehirlenen T.Ü. ve S.Ü. kaldırıldıkları Ortaköy devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(MMY-BÖ)
15.05.2017 13:42:24 TSI
NNNN