DATÜB Başkanı Kassanov: "Mücadelemiz Ahıska Türkleri için"

- Kassanov'dan Başkan Sekmen'e destek teşekkürü

- "Şimdi ki mücadelemiz dönmek isteyen insanlarımızın dönüşünü gerçekleştirebilmek"



ERZURUM (İHA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı ((DATÜB) Ziyatdin Kassanov, 1944 yılında topraklarından sürgün edilen Ahıska Türklerinin, Dünya'nın çeşitli bölgelerinde zor şartlar altında yaşadığını, yüzbinlerce Ahıskalı Türk'ün, Türkiye özlemiyle yanıp tutuştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıska Türklerine sahip çıktığını, DATÜB'ü de Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile kurduklarını anlatan Başkan Kassanov, desteklerinden ötürü AK Parti Hükümetine teşekkürlerini iletti.

DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov, "73 yıldır, Dünya'nın çeşitli bölgelerinde 'sürgün' yaşayan Ahıskalı Türkler, Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Çeşitli zamanlarda Türkiye'ye gelip yerleşen Ahıskalı Türkler, bir kısmımız zor şartlar içerisinde yaşıyor. Bir kısmımız iyi şartlarda. Fakat şartları ne olursa olsun, yüz binlerce Ahıskalı Türk'ün gönlünde bayrak ve vatan hasretiyle bir Türkiye var" dedi.

Yıllardır Dünya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan yüz binlerce Ahıskalı Türk'ün birlik ve beraberliğini sağlamanın yanı sıra, bazı bölgeler de zor şartlar içerisinde yaşayan Ahıskalı Türk ailelerini o bölgelerden çekip alan Türkiye ye gelmelerini sağlayıp vatan özlemlerini de dindiren DATÜB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel desteğiyle gücüne güç katıyor.

Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin amaçlarına da değinen Kassanov, şunları söyledi: "Ahıska Türklerini ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek ve birlikte hareket etmelerini sağlamak. Sürgün edilen Ahıska Türklerinin Vatanlarına Gürcistan'a geri dönmesi için gerekli projeler oluşturmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki dernek, cemiyet, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarla teknik iş birliği, bilgi alışverişi ve geri dönüşü engelleyen faktörleri gidermek için bir sivil toplum kuruluşu olarak dostane girişimlerde bulunmak. Ahıska Türklerinin, 1944'te maruz kaldıkları haksız sürgünü dünyaya duyurmak için gerekli tanıtım ve faaliyetlerde bulunmak. Ahıska Türkleri arasında dünya çapında kimlik, birlik ve dayanışma duygularını sürdürülmesi için geleceğe dönük her türlü yasal faaliyetlerde bulunmak. Anavatanları Gürcistan'dan 1944 yılında sürülen ve hala dağınık olarak çeşitli ülkelerde sürgünde yaşayan Ahıska Türklerinin yaşam şeklinin rehabilitasyonu, iade-i itibarı, hak ve hukuku ile vatana dönüş için faaliyet gösterir. Ahıska Türklerinin çocuklarının eğitim, sağlık gibi sorunlarına kaynak oluşturmak amacıyla yardımlaşma sağlanması, burs verilmesi, yurt temini gibi amaçlarla gereken girişimlerde bulunur. Bu kapsamda gerek okul öncesi, gerekse ilk ve orta öğretim kurumları açabilir, resmi ve özel kurumlarla anlaşmalar yaparak bu imkanların oluşturulmasına yönelik şartlar hazırlar. Özetle böyle söyleyebilirim."

DATÜB Başkanı Kassanov, kurulan birliğin üç önemli stratejiye sahip olduğunu ve bunların yürütüldüğünü ifade ederek, "Elbette. 3 önemli ve temel stratejimiz var. Bunun birincisi Ahıska Türkleri 'ne, Gürcistan'da ki topraklarına dönüş yollarını açmak. 1944 yılında sürgüne gönderildiklerinde evlerini, mallarını, topraklarını bırakıp gittiler. Şimdi ki mücadelemiz bu yönde. Dönmek isteyen insanlarımızın dönüşünü gerçekleştirebilmek. Dönmek istemeyen ama Gürcistan'dan hakkı olan insanımızın da hakkını alabilmek. Biliyorsunuz, Ahıska Türklerinin yaşadığı bölge Gürcistan ve Ermenistan'ın arasında bir yer. Çok önemli de bir stratejisi var. Gürcistan devletinden talebimiz dönüş hakkının verilmesi. Yani isteyen istediği zaman toprağına gidip yerleşsin. Ben bile şimdi dönmek istesem ki ailem o bölge de bir sürü zorluk çıkarırlar. Verdiğimiz mücadeleler sonucunda geçen yıllarda bazı Ahıskalı ailelere dönüş yolunu açtık. Bir sürü belgeler istediler hazırladık ve verdik Gürcistan devletine. Dönüşü aldık ama bu ailelerin dönecek paraları yoktu. Ben kendi paramla 15 aileye ev aldım ve ilk grubun dönmesini sağladım. Bir sinerji oluşsun istedik. Peşine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan el attı ve 25 evin alınmasını sağladı. 50 ye yakın aile 491 kişi düzen aldı. İnşallah en kısa zamanda bu sayı binlere çıkacak. Türkiye Devletimizin yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmasaydı yapamazdık. Hem Gürcistan devletine baskı uyguladı Türkiye, hem Avrupa'da sesimizi duyurdu. 2 yapmak istediğimiz şey Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleri'nin Türkiye'de yaşamak gibi bir hayali var. İşte bu insanlar Türkiye ye gelirken bunu planlı ve programlı yapmaya çalışıyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destekleriyle bir çok aileyi Türkiye ye getirip yerleştirdik. Devlet yetkilileriyle planlamaları beraber hazırlıyoruz. Geçen yıl Ukrayna'nın savaş bölgesinden yaklaşık 400 aileye Erzincan'a getirdik yerleştirdik. Şu an Üzümlü'de TOKİ'nin yaptığı konutlarda yaşıyor bu aileler. 170 aile daha gelecek. 70 aile de Ahlata getirdik. Erzincan Valimize, belediye başkanımıza, Üzümlü Kaymakamı ve Belediye Başkanına, Ahlat belediye başkanına ve o bölgenin valisine sizlerin aracılığıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere çok destek oldular. Bu ailelerimizi doğu da ki illere yerleştirmek istiyoruz. Çünkü kültür ve yaşam tarzları aynı. Bir Erzurumluyla, bir Karslıyla, bir Ardahanlıyla bir Erzincanlıyla bir Ahıska Türkü'nin hiçbir ayrımı yoktur. Yaşamdan kültüre kadar hepsi aynı. Ahıska Türkleri ayrıca çok çalışkandır. Bu gün Rusya'dan göç etmek istiyorlar, Rusya devleti buna izin vermiyor. Çünkü Rusya'nın tarımını hayvancılığını Ahıska Türkleri sağlıyor. DATÜB'ün üçüncü amacı da kendi yaşadığı ülkede kalıp dönmek istemeyen Ahıska Türkleri'ne her anlamda yardımda bulunmak. İş konusunda, o ülkede ki sosyal hakları konusunda, her türlü sıkıntılarında yanlarında olmak. Ama en önemlisi gençlerimizin üniversite okumaları. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Burs veriyoruz, barınmalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi okutalım ki kendi yaşadıkları bölgede politikacı da olsunlar, bürokratta olsunlar, iş adamı da olsunlar. Ahıska Türkleri'nin geleceğini sağlasınlar. Milletimiz inançlarını yaşasınlar diye şimdiye kadar 27 tane cami yaptırdık. 18 tane spor salonu yaptırdık. Dünya şampiyonu sporcularımız var" açıklamalarında bulundu.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mart'ta Ukrayna'ya yaptığı ziyarette Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini hatırlattı. Ziyaret sırasında sunulan rapor üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor günler yaşayan Ahıska Türklerinin Türkiye'ye getirilmesi direktifini verdiğini anlatan Uçar, şu bilgileri aktardı: "Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Nisan ayında Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile Ahıska Türklerinin 'iskanlı göç' kapsamında Türkiye'ye getirilmesi karara bağlandı. Biz de bu göçün 2015 yılı içinde tamamlanması için işi biraz hızlandırdık. Kanun Hükmünde Kararname'nin süresi dolduktan sonra getirilmeleri mümkün değil. 2017 itibariyle yaklaşık 3 bin Ahıskalı Türk, öz vatanlarına getirildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da bizzat bu işi takip etti. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ruhi Özbilgiç'in başkanlığında bu süreç yürütülüyor. Cumhurbaşkanı'mız, Başbakanımız ve Dışişleri Bakanı'mıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov son olarak, önümüzde ki yıllar içerisinde yaklaşık bin aileyi de Erzurum'a getireceklerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in sonsuz desteği olduğunu ve bunun için kendisine şükranlarını ilettiğini vurguladı.

