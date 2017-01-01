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İkbal Çelik'ten annelere sürpriz

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:33
İkbal Çelik'ten annelere sürpriz
İkbal Çelik'ten annelere sürpriz

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Büyük KAYMEK Sergisi'nin açılışı öncesi sergi hazırlıkları yapan KAYMEK eğitmenlerini ziyaret etti. Başkan Çelik, eğitmen annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.
Anadolu'nun en büyük sanat sergisini açmaya hazırlanan KAYMEK yöneticileri ve eğitmenler, açılış öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik'in sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. 13. KAYMEK Sergisinin açılacağı Dünya Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden İkbal Çelik, hem hazırlıkların son durumunu gördü hem de sergi hazırlığındaki KAYMEK eğitmeni annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
İkbal Çelik, eğitmen annelere çiçek verdi ve onlarla sohbet etti. KAYMEK Sanat ve Meslek Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan da İkbal Çelik'e KAYMEK bebeği hediye etti.
(AÖ-Y)

15.05.2017 13:43:08 TSI
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