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Başkan Konak, Mesleki Eğitim Merkezi yöneticilerini ağırladı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kaya Penbegül ve Müdür Yardımcısı Şakir Gökhasan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak'ı ziyaret etti.

Başkan Konak'a nezaket ziyaretinde bulunan Penbegül, merkezin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yeni düzenlemelerle merkezin çok daha yararlı işlere imza atacağını belirten Penbegül ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması kapsamında 6764 sayılı kanunda mesleki eğitim, sektörel talepler, ihtiyaçlar ve ulusal hedefler doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Kurumumuz, çeşitli meslek alanlarında nitelikli iş gücüne sahip kalfa ve ustalar yetiştirerek ilimize hizmet etmektedir. Çıraklık eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Ortaokulu bitiren öğrenciler isterlerse lise eğitimine devam etmeden çıraklık eğitimine kayıt olabilecektir. TEOG sınavı sonrası yapacakları tercihte Mesleki Eğitim Merkezlerini de tercih edebileceklerdir. Çırak öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ustalık belgesi alacaklar ve isterlerse kendi iş yerlerini açabilecektir. Çırak öğrencilerimiz mezun olunca isterlerse fark derslerini tamamlayarak meslek lisesi diploması alabilecek, üniversite sınavlarına girebileceklerdir. Çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde otuzundan az olmayacak şekilde iş yerlerince maaş ödenir. Devletimiz iş yerlerin çırak öğrenciye ödenen maaştan kaynaklanan mali yüklerini azaltmak amacıyla, iş yerlerinde çalışan çıraklara ödenen maaşın üçte ikisini (yaklaşık 255TL'si) karşılamaktadır."

Gerçekleşen ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

(GC-



15.05.2017 13:43:30 TSI

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