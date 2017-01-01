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Başkan Baran, Kirazlıyalı'da çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçedeki çalışmaları yerinde takip ediyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kirazlıyalı bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yeni açılan Altınoluk Pastanesi'ni de ziyaret etti ve hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Başkan Baran daha sonra Adnan Menderes Kültür Merkezinin bulunduğu bölgede devam eden çevre düzenleme ve park yapımını inceledi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Baran, birim müdürlerine direktifleri iletti. Başkan Baran, "Vatandaşların talep ve görüşleri ile çalışmalarımıza yön veriyoruz" ifadelerini kullandı.

(İG-İÇ)



15.05.2017 13:48:01 TSI

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