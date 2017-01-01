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Başkan Karaosmanoğlu, "Kadına kalkan eller kurusun"



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının düzenlediği "Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi" kapsamında Anneler Günü festivaline katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi" kapsamında Anneler Günü festivaline katıldı. Sekapark Uçurtma Tepesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Milletvekili R. Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.

Çok sayıda kadının da hazır bulunduğu organizasyonda bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kadına kalkan eller kurusun. Annelerimizin bu güzel gününü kutlarken, kadınlarımızı sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmasına 'kadınımızı güçlendirmemiz gerekiyor' diyerek devam eden Başkan Karaosmanoğlu, "Toplumda kadının değeri çok daha iyi bilinmelidir. Kadına şiddetin bizim medeniyetimizde asla yeri yoktur. Kadınımız değerlidir ve toplumdaki değerini artırmak içinde çok çalışacağız. Bu nokta toplum olarak sağlığımıza dikkat edeceğiz. Sizlerden bir kardeşiniz ve büyüğünüz olarak kendinize iyi bakmanızı ve değer vermenizi istiyorum. Kadınlarımız için projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. 'Evden Okula Haydi Anneler Spora' projesiyle üzerimize düşen sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Bu hizmetimize katılan her kadınımızın tahlillerini yaparak spor yapmasına olanak tanıyoruz" diye konuştu.

Annelerin sağlıklı olduğunda toplumunda sağlıklı olacağını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Bunun yanı sıra kadınımızın sağlıklı olması da gereklidir. Kadınımızın yücelmesi için sağlıklı yaşayarak hareketli bir yaşamı da seçmelidir. Şunu unutmamak gerekir ki kadınımız hasta olduğu vakit evin ışığı söner. Anneler sağlıklı olduğunda toplum da sağlıklı olur. Bu vesileyle bir kez daha anneler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik yapılan spor aktiviteleri ve Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği "Anne" içerikli şarkılarla sona erdi.

(İG-İÇ)



15.05.2017 13:48:46 TSI

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