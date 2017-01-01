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Doğu Karadeniz'de karla mücadele devam ediyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:40
Doğu Karadeniz'de karla mücadele devam ediyor
Doğu Karadeniz'de karla mücadele devam ediyor

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Karadenizliler'in yaylalara göç etmeye başladığı bu aylarda bu sefer göç yerine kar ile mücadele yapılıyor.
Güneşin yüzünü tam olarak göstermediği Karadeniz'de kıyı kesiminde fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı yaylalarında ise kar ile mücadele sürüyor. Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı yaylalarda çalışmalarını sürdüren Çanakçı Kaymakamlığı ekipleri, Alaca Yaylası'nın yollarında bakım ve kar temizliği çalışmaları yürütüyor. Muhtarların talepleri üzerine gidilen yaylalarda mayıs aynın sonunda tamamen yayla yollarının açılması hedefleniyor.
(RY-ÖS-Y)

15.05.2017 13:49:59 TSI
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