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Kitap Fuarı'ndan Diriliş Kampı'na 3 boyutlu yolculuk



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Diriliş Kampı'nı kitapseverlerinin ayağına getiriyor.

Samanlı Dağları'nın eteğinde bin 200 rakıma sahip Aytepe Yaylası'nda bulunan Diriliş Kampları, Büyükşehir Belediyesi 9. Kitap Fuarı'nda kitapseverlerin ayağına geldi. Türkiye'nin en önemli gençlik kamp merkezlerinden olan Diriliş Kampları fuardaki tanıtım standında 3 boyutlu sanal gerçeklik ile kitapseverlere tanıtılıyor.

Adını TRT'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini içeren sevilen dizisinden alan Diriliş Kamp Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda vatandaşlara tanıtılıyor. ''Diriliş Kampıyla Kitaba Odaklan'' standına gelen katılımcılar sanal gerçeklik gözlüklerini takarak Diriliş Kampı'nı yerine gitmeden gezme şansı buluyor. Çadırların Osmanlı dönemini andırması da büyük dikkat çekenDiriliş Kampını 3 boyutlu olarak görme fırsatı bulan katılımcılar, sanal gerçeklik gözlükleri ile renkli görüntüler oluşturuyor.

(İG-İÇ)



15.05.2017 13:49:32 TSI

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