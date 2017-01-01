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AFDOS'LU doğaseverler anneler için yürüdü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:40
AFDOS'LU doğaseverler anneler için yürüdü
AFDOS'LU doğaseverler anneler için yürüdü

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları "Anneler Günü" anısına Sinanpaşa ilçesi Tazlar köyü mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz Pazar sabahın erken saatlerinde yola koyulan AFDOS'lu sporcular Tazlar köyü mesire alanından başladıkları yürüyüşlerini Tazlar Satı Gelin Göleti'ne doğru sürdü. Ekip liderliğini Türkiye Dağcılık Federasyonu(TDF) İl Temsilcisi Mitat Şener'in yaptığı yürüyüşe katılan doğaseverler bu anlamlı faaliyette bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek tüm annelerin günlerini kutladı. AFDOS yönetiminin Anneler Günü anısına yaptırdığı özel pasta da doğada kadın doğaseverler tarafından kesildi. Bu sürpriz tüm ekibi mutlu etti.
Faaliyet ekibin Tazlar mesire alanına ulaşmalarıyla son buldu.
(GC-

15.05.2017 13:50:19 TSI
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