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NEÜ'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı



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KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı.

Açılış programında konuşan, Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezlerinin üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde açılabildiğini belirterek, "Şu an Türkiye'de 21 tane uygulama merkezimiz var. Uygulama merkezinin ek bir görevi eğitim ve ARGE çalışmaları yapmak. Eğitim merkezi olarak 11 merkez var. NEÜ 12. olarak başvurdu. Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu tarafından başvuru değerlendirildikten sonra bu merkez Geleneksel, Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Merkezi olacak" dedi.

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu, iki yıl önce merkezin açıldığını, doktorların alanla ilgili gerekli eğitimleri aldığını ve üç ay önce de hasta kabulüne başladıklarını söyledi. Başlangıçta 7-8 hastaya baktıklarını ancak talebin her geçen gün arttığını söyleyen Kutlu, merkezlerini genişlettiklerini, yeni odaların açıldığını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Hayriye Alp ise, merkezlerine ağırlıklı olarak obezite hastalarının geldiğini belirterek, migren hastalarının da akupunkturla ilaç sayılarının azaldığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Alp, hacamat uygulamasıyla birlikte bu hastaların da ağrısız periyotlarının uzadığını vurguladı. Alp, ayrıca sigara bırakma ve cilt hastalıkları gibi pek çok alanda da akupunkturun uygulandığını dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Metin Şener de, 15 Şubat tarihi itibariyle 3 aydır bu uygulamaları yaptıklarını şu anda devam eden akupunktur ve hacamat uygulamalarına ilave olarak ozonterapi ve proloterapi de yapacaklarını kaydetti.

Açılışa, Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, MTF Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Uysal, MTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, doktorlar ve sağlık personeli katıldı.

(AH-Y)



15.05.2017 13:51:35 TSI

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