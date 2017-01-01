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İZMEK kursiyerlerine belgeleri teslim edildi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK'lerin yılsonu sergi ve belge törenleri Yahya Kaptan'daki Hanımeli Kültür Merkezi ile devam etti.

Geçtiğimiz Ekim ayında 52 ayrı kurs merkezinde 95 branşta yaklaşık 20 bin kursiyerin katılımıyla başlayan İZMEK'in yıl sonu etkinliğinde Hanımeli Kültür Merkezinde 20 branşta açılan kurslarını bitiren 314 kursiyere belgeleri verildi. Kursiyerlerin belge alıp el emeği ürünleri sergilediği etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra Belediye meclis üyesi Emine Okanalp, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ile Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bizler klasik bir belediyecilik değil, çağdaş belediyecilik yapmaya, yaşamın her karesine dokunmaya çalışıyoruz. Bugünkü tablo da bunlardan birisidir. İnsanların yaşamını daha kaliteli, daha mutlu, daha huzurlu yapacaksak, sadece yol yapmakla olmuyor, gönülleri de yapmak gerekiyor. 7 yılı aşkın süredir, Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu etkinliğimizde bu uyumun meyvelerinden biridir. Yahya Kaptan Mahallemiz'de güzel işler yaptık. 10 yıl öncesinde bu mahallede yaşamış biri olarak mahallenin eski halini çok iyi hatırlıyorum. İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak yollarından, kaldırımından, parkından, Kınalı Asker Parkı'ndan, Yahya Kaptan Anıt Meydanı'ndan, kurslarımıza, emekli evimize, bisiklet eğitim pistimize, tramvayına kadar her şeyimiz çok daha iyi bir noktada. Diğer mahallelerimize de güzel hizmetler yapıyoruz. Tramvay bittiği zaman göreceksiniz, tramvaydan en çok Yahya Kaptanımız faydalanacak, mahallemize yeni bir değer katacak" dedi.

Belediye çalışmaları hakkında bilgide veren Başkan Doğan, "Bir yandan okullarımıza öğretmen odaları, çok amaçlı salonlar, kütüphaneler yaparken diğer yandan da bisiklet, basket topu ve tablet dağıtıyoruz. Daha güzellerini yapmak için gayret gösteriyoruz. Çocuklarımıza da bir müjdeyi vereyim, şehrimizin bir aquaparkı yoktu ama bu yaza yetiştireceğiz. Malta Mahallesi'nde, İzmit manzaralı müthiş bir yer, oradan faydalanabilirsiniz. İzmit Belediyesi Türkiye'ye örnek çalışmalarını sürdürüyor. 17 Ağustos'ta da 17 Ağustos'u unutturmayacak, dünyadaki sayılı deprem müzesi ve eğitim merkezini açacağız. Orada da hayatın farklı bir boyutuyla ilgili hem sizlere hem Türkiye'ye örnek olacağız" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın da yaptığı konuşmasında, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın Halk Eğitim Merkezi'mize verdiği destekler neticesinde halk üniversitesine dönüşen kurslarımızda 140 bin kursiyere ulaşmış olduk. Belediyemizin destekleri sayesinde bu rakamlar daha da yükseliyor. İzmit, bizim için ayrıcalıklı" dedi.

Sergi açılışında keman ve bağlama kursiyerleri tarafından konser verilirken bayan kursiyerlerin Roman halk oyunları gösterisi herkesten büyük alkış aldı.

(İG-İÇ)



15.05.2017 13:53:11 TSI

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