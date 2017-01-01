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Körfez sahilleri cıvıl cıvıl



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez sahilleri, havaların güzel olması fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı.

Yeşil ve mavinin en güzel renk tonlarının buluştuğu Körfez'in sahilleri, hafta sonu sıcak hava fırsatını değerlendiren vatandaşlar tarafından doldu, taştı. Güzel havaların tadını çıkarmak için sahile inen Körfezliler, piknik yaparak eğlendiler. Sahile inen Körfezlilerin bazıları oyun gurupları ve yeşil alanlarda çocuklarıyla zaman geçirirken bazılar da balık tutarak güzel havanın tadını çıkardılar.

(GY-Y)



15.05.2017 13:54:41 TSI

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