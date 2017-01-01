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Rehber öğretmenlere "Tercih Danışmanlığı" semineri



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da görev yapan rehber öğretmenlere yönelik "Tercih Danışmanlığı" semineri düzenlendi.

Eğitimdeki yeni gelişmelerin takip edilmesi ve ortak dilin kullanılarak üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin daha bilinçli tercihler yapabilmeleri amaçlanan seminerde; YGS, LYS, OBP, sınavsız geçişin kaldırılması-değişiklikler, okul birincileri kontenjanı, bölüm inceleme, kılavuz inceleme, tercih nasıl yapılır, yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yan dal gibi konular ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, geleceği görebilmek, meslekleri tanımak, daha bilinçli tercih yapmaları için öğrencileri iyi tanımak ve yönlendirmek için öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Aksi halde yanlış tercihler sonucu pek çok öğrencimiz mağdur olabiliyor. Öğrencilerimiz için kendi çocuğumuzdan fazlasını istemeliyiz. TEOG ve YGS-LYS sınavlarında iyi durumdayız. İstikrarlı bir şekilde başarımız artarak devam ediyor. İnşallah bu seminerlere devam edeceğiz" dedi.

(MMY-BÖ)



15.05.2017 13:54:50 TSI

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