ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rehber öğretmenlere "Tercih Danışmanlığı" semineri

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:46
Rehber öğretmenlere "Tercih Danışmanlığı" semineri
Rehber öğretmenlere "Tercih Danışmanlığı" semineri

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'da görev yapan rehber öğretmenlere yönelik "Tercih Danışmanlığı" semineri düzenlendi.
Eğitimdeki yeni gelişmelerin takip edilmesi ve ortak dilin kullanılarak üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin daha bilinçli tercihler yapabilmeleri amaçlanan seminerde; YGS, LYS, OBP, sınavsız geçişin kaldırılması-değişiklikler, okul birincileri kontenjanı, bölüm inceleme, kılavuz inceleme, tercih nasıl yapılır, yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yan dal gibi konular ele alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, geleceği görebilmek, meslekleri tanımak, daha bilinçli tercih yapmaları için öğrencileri iyi tanımak ve yönlendirmek için öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Aksi halde yanlış tercihler sonucu pek çok öğrencimiz mağdur olabiliyor. Öğrencilerimiz için kendi çocuğumuzdan fazlasını istemeliyiz. TEOG ve YGS-LYS sınavlarında iyi durumdayız. İstikrarlı bir şekilde başarımız artarak devam ediyor. İnşallah bu seminerlere devam edeceğiz" dedi.
(MMY-BÖ)

15.05.2017 13:54:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tarım ilacından zehirlendi
YEREL

TARIM İLACINDAN ZEHİRLENDİ
Ortaköy'de mantar zehirlenmesi
YEREL

ORTAKÖY'DE MANTAR ZEHİRLENMESİ
Çorum'da motosiklet kazası: 4 yaralı
YEREL

ÇORUM'DA MOTOSİKLET KAZASI: 4 YARALI
Çorum'da nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu
YEREL

ÇORUM'DA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN VAŞAK ÖLÜ BULUNDU
Türk yıldızları Tır'ı sungurlu'da
YEREL

TÜRK YILDIZLARI TIR'I SUNGURLU'DA
127 yıldır küskünleri barıştıran gelenek
YEREL

127 YILDIR KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRAN GELENEK
Sungurlu'da Anneler Günü kutlandı
YEREL

SUNGURLU'DA ANNELER GÜNÜ KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."