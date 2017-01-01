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Aksaray Belediyesi şehre renk katıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından terminal kavşağında 4 bin 800 metrekare alan üzerine yapılan dekoratif süslemeli parkta aydınlatma sistemi devreye girdi.

Parkta yapılan aydınlatma çalışmasının tamamlanması ve ışıkların yanmasıyla birlikte terminal kavşağında akşamları rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor. Terminal çevresinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Belediye olarak terminalin olduğu noktada çok önemli çalışmalar yaptık. Bölgede özel hastane, özel bir eğitim kurumu, terminal, üniversite, yurtlar ve galericiler sitesi yer almaktadır. Bizler bu bölgede yaptığımız çalışmalarla trafiği daha da rahatlattık. Kavşak düzenlemelerinden sonra yine bu bölgede 4 bin 800 metrekarelik alan üzerinde yamaçları dekoratif süs taşı ve bitkilerle, aydınlatmalarla süsleyen modern bir park yaptık. Parkımızda aydınlatma sisteminin devreye girmesiyle akşamları görsel olarak çok güzel bir manzara ortaya çıkıyor" dedi.

Terminal kavşağında yapılan çalışmalarla şehrin girişinin ayrı bir güzellik kazandığını belirten Başkan Yazgı, amaçlarının yapılan projelerle şehre en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi.

(YC-AH-Y)



15.05.2017 13:55:21 TSI

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